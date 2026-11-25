Instagram інтегрував ШІ-агента Muse у директ: він допомагає розбиратися з дописами, знаходити пропущені повідомлення та впорядковувати збережені публікації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.
Користувачі Instagram можуть спілкуватися з Muse у приватній переписці. Агент допомагає отримати додатковий контекст щодо поста, місця чи товару, а також наздогнати пропущені повідомлення в інших чатах.
За словами розробників, інтеграція прибирає необхідність перемикатися між Instagram і окремим додатком Muse під час роботи з асистентом. Переписки з Muse в Instagram також відображатимуться як окремий бічний чат у головному додатку Muse.
Надсилати Muse пости з Instagram із проханням виконати конкретну дію - наприклад, додати кав'ярню до маршруту поїздки або знайти знижку до Чорної п'ятниці.
Отримувати довідку про згадані у дописах товари, локації чи публікації та стислий підсумок пропущених розмов.
Розгортання Muse у директі Instagram на пристроях iOS та Android вже розпочалося для користувачів у США, Канаді, Мексиці, Японії та Сінгапурі.
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Окремо у Meta розширили сценарії роботи із закладками та Reels, які користувач зберіг в Instagram.
Так, Muse тепер можна попросити:
У компанії наголошують: користувач зберігає контроль над діями асистента - нічого не публікується, не надсилається та не передається без схвалення, а Muse можна попросити забути інформацію або скасувати дії у будь-який момент.