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В Instagram для українців доступні дві нові функції: які саме

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Київ, Середа 03 серпня 2022 08:53
В Instagram для українців доступні дві нові функції: які саме Фото: в Instagram для українців доступні дві нові функції (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Instagram для українських користувачів тепер доступна функція Music. Також запрацювала на повну потужність для аккаунтів України й функція Reels з усіма інструментами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова.

Як пояснює міністр, Instagram запустив Reels ще у 2020 році, ця функція стала популярною у світі, але в нас працювала не на повну.

"Впродовж наступних тижнів усі відео тривалістю до 15 хвилин отримають креативні інструменти Reels", - повідомив Федоров.

Крім того, він нагадав, що у 2018 році з'явився Instagram Music, але був недоступним для українських користувачів.

"Тепер ми можемо додавати музику в сторіз у декілька кліків із великої музичної бібліотеки Instagram. Понад рік команда Мінцифри вела перемовини з керівництвом Meta стосовно запуску цих функцій. Нарешті вони доступні для всіх українців", - підсумував міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що соцмережа Instagram запустила платні підписки, які раніше тестувала.

Додамо, також Instagram почав тестувати функцію нотаток, які будуть тимчасовими, як stories.

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