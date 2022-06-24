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В Instagram з'являться замітки: як вони виглядатимуть

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П'ятниця 24 червня 2022 19:12
В Instagram з'являться замітки: як вони виглядатимуть Фото: Instagram тестує нову функцію (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Соціальна мережа Instagram тестує нову функцію Notes. Замітки можна буде опублікувати на 24 години, після чого вони зникнуть, як сторіз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на маркетолога Ахмеда Ганема в Twitter.

Notes будуть виглядати, як невеликі повідомлення на 60 символів у вигляді наліпок. Вони з'являтимуться над повідомленнями в direct. Їх можна поширювати серед "близьких" друзів, або ж серед всіх фоловерів.

Планується, що користувачам не приходитимуть сповіщення про нові нотатки друзів.

Наразі функція працює в тестовому режимі у деяких країнах світу.

Фото: Instagram тестує функцію заміток (twitter.com/ahmedghanem)

Раніше ми повідомляли, що Facebook і Instagram буде самостійно модерувати контент про війну в Україні.

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