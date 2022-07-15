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У Instagram з'явилися платні підписки: скільки це коштує

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Нью-Йорк, П'ятниця 15 липня 2022 12:37
У Instagram з'явилися платні підписки: скільки це коштує Фото: Instagram ввів платні підписки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Соцмережа Instagram запустила платні підписки, які раніше тестувала. Тепер користувачі можуть придбати доступ до ексклюзивного контенту блогерів та авторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу компанії Адама Моссері.

Блогери будуть самі встановлювати ціну підписки, але вона повинна бути в районі від 0,99 до 99,99 долара. Обмежувати доступ можна до публікацій у стрічці, stories, прямих ефірів і групових чатів.

Аккаунт користувача, який купив підписку, позначається іконкою фіолетового кольору. Водночас блогер, який підключив монетизацію, отримає окрему вкладку в додатку "Будинок підписника" (Subscriber Home).

Моссері пояснив, що Instagram хоче стати "кращою платформою для заробітку в інтернеті". Раніше функцію протестували кілька блогерів, незабаром її планують підключити іншим користувачам.

Нагадаємо, що раніше Instagram почав тестувати функцію нотаток, які будуть тимчасовими, як stories.

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