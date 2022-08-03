В Instagram для украинцев доступны две новые функции: какие именно

В Instagram для украинских пользователей теперь доступна функция Music. Также заработала на полную мощность для аккаунтов Украины и функция Reels со всеми инструментами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова.

Как поясняет министр, Instagram запустил Reels еще в 2020 году, эта функция стала популярной в мире, но у нас работала не на полную.

"В течение следующих недель все видео продолжительностью до 15 минут получат креативные инструменты Reels", - сообщил Федоров.

Кроме того, он напомнил, что в 2018 году появился Instagram Music, но был недоступен для украинских пользователей.

"Теперь мы можем добавлять музыку в сториз в несколько кликов из большой музыкальной библиотеки Instagram. Более года команда Минцифры вела переговоры с руководством Meta относительно запуска этих функций. Наконец они доступны для всех украинцев", - подытожил министр.

Напомним, ранее стало известно, что соцсеть Instagram запустила платные подписки, которые ранее тестировала.

Добавим, также Instagram начал тестировать функцию заметок, которые будут временными, как stories.

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