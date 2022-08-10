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Instagram розблокував сторінку Асоціації сімей захисників "Азовсталі"

Фото: Instagram розблокував сторінку Асоціації сімей захисників "Азовсталі" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сторінка Асоціації сімей захисників "Азовсталі" була розблокована після звернення Мінцифри до компанії Meta.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram.

"Сторінка Асоціації захисників "Азовсталі" вже розблокована в Instagram. Дякую Meta за швидку реакцію", - написав мінстр.

Також він зазначив, що Україна очікує розблокування й інших сторінок у соцмережі, які пов'язані з "Азовом".

Сторінка Асоціації сімей захисників "Азовсталі" в Instagram (скріншот)

Нагадаємо, вчора, 9 серпня, стало відомо, що Instagram видалив сторінку Асоціації сімей захисників "Азовсталі" і ряд інших акаунтів, які пов'язані з полком "Азов".

Після цього Мінцифра звернулася до Meta з проханням розблокувати акаунти.

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