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Instagram разблокировал страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали"

Фото: Instagram разблокировал страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страница Ассоциации семей защитников "Азовстали" была разблокирована после обращения Минцифры к компании Meta.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

"Страница Ассоциации защитников "Азовстали" уже разблокирована в Instagram. Спасибо Meta за быструю реакцию", - написал минстр.

Также он отметил, что Украина ожидает разблокировки и других страниц в соцсети, которые связаны с "Азовом".

Страница Ассоциации семей защитников "Азовстали" в Instagram (скриншот)

Напомним, вчера, 9 августа, стало известно, что Instagram удалил страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали" и ряд других аккаунтов, которые связаны с полком "Азов".

После этого Минцифра обратилась к Meta с просьбой разблокировать аккаунты.

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