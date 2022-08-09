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Instagram видалив сторінку Асоціації сімей захисників "Азовсталі". Минцифра відреагувала

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Вівторок 09 серпня 2022 20:01
Instagram видалив сторінку Асоціації сімей захисників "Азовсталі". Минцифра відреагувала Фото: Михайло Федоров, глава Мінцифри (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Мінцифра звернулася до компанії Meta через видалення сторінки Асоціації сімей захисників "Азовсталі" в Instagram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram.

"Наша команда вже звернулася з листом до Meta із запитом розблокувати сторінку. Крім того, направили листи в Meta з приводу голови Асоціації та п'яти інших сторінок, пов'язаних з діяльністю "Азова". Зараз всі вони заблоковані", - розповів Федоров.

Він підкреслив, що Мінцифра очікує оперативну реакцію від Meta, оскільки сторінки українських захисників не повинні блокуватися.

За словами Федорова, він сподівається, що компанія змінить свій підхід до модерації контенту в соцмережах, оскільки існує проблема масових блокувань акаунтів українських користувачів.

"Світ повинен знати правду про війну в Україні", - резюмував міністр.

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Азовсталь Маріуполь Instagram Михайло Федоров
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