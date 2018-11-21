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Instagram почне видаляти "штучні" лайки, коментарі і підписки

Новини » Телеком & IT    21.11.2018 - 03:37
Instagram почне видаляти "штучні" лайки, коментарі і підписки
Ілюстративне фото (pexels)

Використання додатків для "накручування" порушує правила користування Instagram

Instagram розробив штучний інтелект-інструмент для виявлення "несправжніх" лайків, коментарів та підписок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.ua.

Так, в Instagram звернули увагу на те, що деякі користувачі користуються сторонніми додатками для штучного збільшення кількості своєї аудиторії. Такі додатки, використовуючи пароль до акаунту користувача, підвищують його активність і відвідуваність, а також самостійно розставляють лайки і коментарі від імені користувача.

"Щодня люди користуються Instagram, щоб отримати реальну взаємодію. Наша відповідальність - зробити все можливе, щоб "штучна активність" не псувала цей досвід. Від сьогодні, ми починаємо видаляти штучні лайки, підписки та коментарі з акаунтів, які користуються сторонніми додатками, щоб підвищити свою популярність", - заявили у соцмережі.

Використання таких додатків порушує правила користування Instagram.

Нагадаємо, у роботі соцмережі Instagram сталися проблеми з безпекою, які могли розкрити паролі користувачів для широкої громадськості.

Також РБК-Україна писало, що у роботі соціальній мережі Instagram стався глобальний збій.

"У 56% звернулися виникли проблеми з новинною стрічкою, ще 24% скарг були присвячені авторизації в Instagram, а решта 18% - роботі сайту соцмережі", - йдеться у повідомленні.

 

Соцмережа Instagram "засвітила" паролі своїх користувачів В роботі Instagram стався глобальний збій
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