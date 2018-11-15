В роботі Instagram стався глобальний збій

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З України скарги на роботу у соцмережі надходили від користувачів з Одеси, Херсона і Запоріжжя

У роботі соціальній мережі Instagram сьогодні ввечері, 15 листопада, стався глобальний збій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані порталу Downdetector.

Як повідомляється, сервіс сьогодні ввечері отримав 287 скарг на роботу Instagram.

"У 56% звернулися виникли проблеми з новинною стрічкою, ще 24% скарг були присвячені авторизації в Instagram, а решта 18% - роботі сайту соцмережі", - йдеться у повідомленні.

Велика частина скарг надійшла з східного узбережжя США і країн Західної Європи. Зокрема, про неполадки розповіли користувачі з Лондону, Берліну, Гааги, Парижу, Риму та Нью-Йорку.

З України скарги на роботу у соцмережі надходили від користувачів з Одеси, Херсона і Запоріжжя.

Нагадаємо, 3 жовтня соціальна мережа Instagram не працювала у багатьох містах, включаючи Лондон, Сан-Франциско і Сінгапур.

Раніше, 21 вересня, користувачі соціальної мережі Facebook масово повідомили про збої в роботі ресурсу.

Більшість користувачів зіткнулися з проблемою входу у свої акаунти, також 31% користувачів заявили про те, що не мають повного доступу до сайту, ще 16% користувачів повідомили про проблеми в роботі мобільного додатка Facebook.