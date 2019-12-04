Instagram буде запитувати вік у нових користувачів

З середи, 4 грудня, соціальна мережа Instagram при реєстрації нових користувачів буде питати про їх вік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Таке нововведення дозволить розширить аудиторію реклами алкоголю та інших продуктів з обмеженням за віком, а також запропонує нові заходи безпеки для юних користувачів.

У свою чергу, начальник відділу продукції Instagram Вишала Шаха запевнив, що рекламодавці не є "рушійною силою" нової вимоги.

Пізніше соціальна мережа буде використовувати інформацію про віці, щоб пропонувати інформацію про настроювання і нові елементи управління конфіденційністю для молодших користувачів.

Також Шаха запевнив, що дата народження користувачів не будуть видимі іншим користувачам соцмережі.

протягом найближчих тижнів соцмережа також введе варіанти блокування повідомлень від людей, на яких вони не підписані, а також для бізнесу і популярних користувачів, щоб обмежувати неповнолітніх в перегляді своїх публікацій.

Нагадаємо, Instagram в тестовому режимі почав приховувати лайки під постами користувачів, а також відмовилася від вкладки "Підписки", яка дозволяла шпигувати за друзями.

Крім того, Instagram запустить функцію, яка дозволить користувачам соцмережі повідомити про фейковом контенті.