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Instagram відключає шпигунську функцію

Новини » Hi-tech    08.10.2019 - 15:11
Instagram відключає шпигунську функцію
Ілюстративне фото (pexels)

Instagram відмовився від вкладки "Підписки"

Соціальна мережа Instagram відмовилася від вкладки "Підписки", яка дозволяла шпигувати за друзями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

Як повідомляється, за допомогою даної функції користувачі могли переглядати активність того, на кого вони підписані. Наприклад, кому і під якими постами ті ставлять лайки, читати коментарі, які вони там залишають, або на кого підписуються.

"Вкладка "Підписки" була марною, тому її ігнорували користувачі Instagram - ряд людей забула або навіть ніколи не знала, що вона взагалі існувала", - йдеться в повідомленні.

Instagram оголосив про зміни 7 жовтня, але остаточно вкладка зникне до кінця цього тижня.

Коли зміни вступлять в силу, при натисканні на піктограму "серця" будуть показані тільки дії, пов'язані з профілем користувача.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Facebook представив новий додаток для обміну повідомленнями серед користувачів соціальної мережі Instagram. Месенджер призначений для спілкування з особами зі списку самих близьких друзів.

Крім того, Instagram запустить функцію, яка дозволить користувачам соціальної мережі повідомляти про фейковом контенті. Користувачам Instagram для того, щоб повідомити про підозрілий вміст, потрібно клікнути на три точки у верхньому правому кутку повідомлення Instagram і по черзі позначити його як "невідповідне" і "фейковое".

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