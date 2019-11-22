В роботі Telegram і Instagram стався глобальний збій

Фото: Telegram (flickr.com)

Користувачі не можуть підключитися до месенджера і відправити повідомлення

Користувачі Telegram і Instagram по всьому світу у п'ятницю, 22 листопада, зіткнулися зі збоями в роботі сервісів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Downdetector.

зокрема, на роботу сервісів скаржаться користувачі з Німеччини, Нідерландів, Індії, Камбоджі та інших країн. Однак, найбільше постраждали українські, білоруські та російські користувачі месенджера.

Найбільше користувачі скаржаться на те, що не можуть підключитися до месенджеру або відправити повідомлення, а також на оновлення чатів і каналів. Також існує проблема з редагуванням повідомлень відправкою фото.

Причини збою поки невідомі.

Нагадаємо, 11 листопада в роботі відеосервісу YouTube стався глобальний збій. Користувачі скаржилися, що їм недоступні завантажені відео, деякі з них не можуть переглядати стріми. Серйозні проблеми в роботі сервісу виникли у Великобританії, Німеччині, Польщі, Франції, Японії, а також в Російській Федерації. Також незначні проблеми виникали в Україні - в Києві, Херсоні, Сумах та Луцьку.

Крім того, 11 листопада в додатку Приватбанку "Приват24" помилка, пов'язаний з "Днем холостяка", який влаштовує інтернет-магазин Aliexpress. Як відзначили в прес-службі фінансового закладу, банк обслуговував до 70 тис. платежів, що значно перевищує нормальні обсяги роботи. Через це сформувалася черга платежів.