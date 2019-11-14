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Instagram в тестовому режимі почав приховувати лайки під постами користувачів

Новини » Hi-tech     14.11.2019 - 20:20
Instagram в тестовому режимі почав приховувати лайки під постами користувачів
Ілюстративне фото (pexels)

Тестову програму запустили по всьому світу

Соціальна мережа Instagram в четвер, 14 листопада, розпочала в тестовому режимі приховувати кількість лайків під записами своїх користувачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням повідомлення соцмережі у Twitter.

Як наголошується, тестову програму запустили по всьому світу.

"З сьогоднішнього дня ми розширюємо нашу тестову програму приватного лічильника лайків на весь світ. Якщо ви берете участь в тесті, ви більше не побачите загальна кількість лайків і переглядів під фотографіями і відеозаписами, опублікованими в стрічці, якщо вони розміщені не вами", - йдеться в повідомленні.

Додамо, що раніше проведені тестові запуски цього нововведення в Австралії, Бразилії, Ірландії, Італії, Канаді, Новій Зеландії та Японії показали позитивні результати, у зв'язку з чим прийнято рішення про розширення програми.

Нагадаємо, Instagram запустить функцію, яка дозволить користувачам соціальної мережі повідомляти про фейковом контенті. Користувачам Instagram для того, щоб повідомити про підозрілий вміст, потрібно клікнути на три точки у верхньому правому кутку повідомлення Instagram і по черзі позначити його як "невідповідне" і "фейковое".

Крім того, соціальна мережа Instagram відмовилася від вкладки "Підписки", яка дозволяла шпигувати за друзями. З допомогою даної функції користувачі могли переглядати активність того, на кого вони підписані. Наприклад, кому і під якими постами ті ставлять лайки, читати коментарі, які вони там залишають, або на кого підписуються.

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