В СБУ розповіли про обшук в будинку, де мешкає мер Кличко
Служба безпеки України задокументувала і припинила нелегальний імпорт в Україну великої партії пального з Білорусі та Росії. В ході процесуальних дій один з обшуків відбувався в будинку, в якому проживає міський голова Києва Віталій Кличко.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Зважаючи на особливий резонанс у ЗМІ щодо одного з обшуків, який відбувався у будинку, де проживає мер Києва Віталій Кличко, можемо повідомити таке. У ході обшуку за цією адресою було виявлено та вилучено: документацію та печатки 68 юридичних осіб; фінансово-господарську документацію задіяних у протиправній схемі СПД; ноутбуки, електронну техніку, необліковані кошти", - повідомили в СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники постачали продукцію на адресу низки комерційних структур. Для уникнення сплати митних зборів та акцизного податку вони у документації штучно знижували вміст метилового спирту у продукції.
"Дії організаторів завдали державному бюджету збитки в особливо великих розмірах", - зазначає спецслужба.
У ході досудового розслідування задокументовано, що менеджмент комерційних структур протягом 2020-2021 років реалізовував імпортовану продукцію підприємствам із ознаками "ризиковості". За попередніми даними, незаконно імпортовано продукції на понад 100 млн грн.
"Ці суб’єкти господарювання не мають виробничих потужностей і не знаходяться за адресами реєстрації. До того ж засновником, директором і бухгалтером виступає одна особа. Фактично імпортований товар в Україні організатори переробляли на нелегальних міні-НПЗ у сурогатні паливо-мастильні матеріали. Потім реалізовували за готівку без оформлення бухгалтерських документів", - пояснили схему в прес-службі СБУ.
У ході проведення обшуків на території Київської, Чернігівської та Луганської областей правоохоронці вилучили:
- тіньову документацію;
- печатки 300 фіктивних підприємств;
- засоби зв’язку та комп’ютерну техніку;
- банківські картки та велику суму готівки;
- обладнання для нелегального виготовлення паливо-мастильних матеріалів;
- метиловий спирт, хімічні добавки та готовий сурогат загальним об’ємом понад 1 тис. тонн.
Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, сьогодні вдень стало відомо, що в будинку, де живе Кличко, проходять обшуки.
При цьому в СБУ і Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіціі повідомили РБК-Україна, що їх співробітники не приймають участі в обшуках у Кличка. Обшуки проходили не у нього.
Правоохоронці пояснили, що проводили обшуки у Києві по вулиці Богдана Хмельницького по справі виготовлення контрафактного палива на суму понад 100 млн гривень. Імпортований товар переміщувався на територію України для подальшого перероблення та підпільного виготовлення.