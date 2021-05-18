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В СБУ розповіли про обшук в будинку, де мешкає мер Кличко

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Київ, Вівторок 18 травня 2021 13:54
В СБУ розповіли про обшук в будинку, де мешкає мер Кличко Фото: правоохоронці провели обшук в будинку, в якому живе мер Кличко (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

Служба безпеки України задокументувала і припинила нелегальний імпорт в Україну великої партії пального з Білорусі та Росії. В ході процесуальних дій один з обшуків відбувався в будинку, в якому проживає міський голова Києва Віталій Кличко.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Зважаючи на особливий резонанс у ЗМІ щодо одного з обшуків, який відбувався у будинку, де проживає мер Києва Віталій Кличко, можемо повідомити таке. У ході обшуку за цією адресою було виявлено та вилучено: документацію та печатки 68 юридичних осіб; фінансово-господарську документацію задіяних у протиправній схемі СПД; ноутбуки, електронну техніку, необліковані кошти", - повідомили в СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники постачали продукцію на адресу низки комерційних структур. Для уникнення сплати митних зборів та акцизного податку вони у документації штучно знижували вміст метилового спирту у продукції.

"Дії організаторів завдали державному бюджету збитки в особливо великих розмірах", - зазначає спецслужба.

У ході досудового розслідування задокументовано, що менеджмент комерційних структур протягом 2020-2021 років реалізовував імпортовану продукцію підприємствам із ознаками "ризиковості". За попередніми даними, незаконно імпортовано продукції на понад 100 млн грн.

"Ці суб’єкти господарювання не мають виробничих потужностей і не знаходяться за адресами реєстрації. До того ж засновником, директором і бухгалтером виступає одна особа. Фактично імпортований товар в Україні організатори переробляли на нелегальних міні-НПЗ у сурогатні паливо-мастильні матеріали. Потім реалізовували за готівку без оформлення бухгалтерських документів", - пояснили схему в прес-службі СБУ.

У ході проведення обшуків на території Київської, Чернігівської та Луганської областей правоохоронці вилучили:

  • тіньову документацію;
  • печатки 300 фіктивних підприємств;
  • засоби зв’язку та комп’ютерну техніку;
  • банківські картки та велику суму готівки;
  • обладнання для нелегального виготовлення паливо-мастильних матеріалів;
  • метиловий спирт, хімічні добавки та готовий сурогат загальним об’ємом понад 1 тис. тонн.

Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні вдень стало відомо, що в будинку, де живе Кличко, проходять обшуки.

При цьому в СБУ і Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіціі повідомили РБК-Україна, що їх співробітники не приймають участі в обшуках у Кличка. Обшуки проходили не у нього.

Правоохоронці пояснили, що проводили обшуки у Києві по вулиці Богдана Хмельницького по справі виготовлення контрафактного палива на суму понад 100 млн гривень. Імпортований товар переміщувався на територію України для подальшого перероблення та підпільного виготовлення.

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