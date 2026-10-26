Другого пути нет: Кабмин ищет альтернативу повышению НДС, чтобы запустить фонд страхования

Кабинет министров видит, что в парламенте может быть недостаточно голосов для поднятия действующей ставки НДС с 20 до 21%, поэтому правительство рассматривает другие варианты источников финансирования для запуска фонда страхования военных рисков.

Как передает РБК-Украина , об этом во время 12-го Киевского международного экономического форума заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

"Пока поддержки с повышением НДС на 1% мы не нашли. Нет консенсуса среди крупного и среднего бизнеса, нет поддержки пока в парламенте. Ищем другие механизмы", - сказал он.

Премьер-министр добавил, что правительство будет наблюдать за бюджетным процессом в парламенте (принятие государственной сметы на 2026 год) и будет отталкиваться от этого. "Но у нас другого пути нет – инструмент должны найти, вместе будем смотреть с чего мы можем взять свой вклад", - добавил Корецкий.

Он пояснил, что для создания действенного фонда страхования военных рисков, который сможет покрывать и проекты крупного бизнеса, Украина должна внести свой вклад в размере 1 млрд долларов. Только после этого, международные партнеры обещают добавить еще 3 млрд долларов в этот фонд. Премьер подчеркнул, что украинская сторона должна сделать первый шаг, а партнеры только увеличивают (утроивают) вклад государства.

Министр экономики Александр Кравченко сообщил, что его ведомство вместе с Министерством финансов работают над другими вариантами источников капитала в размере 1 млрд. долларов. "Я бы не хотел говорить конкретику (детализовать другие возможные варианты финансирования – ред.), но мы готовимся, если не будет НДС", - сказал он.

Министр Кравченко добавил, что правительство надеется запустить фонд страхования с начала 2027 года.