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Другого пути нет: Кабмин ищет альтернативу повышению НДС, чтобы запустить фонд страхования

20:19 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Дмитрий Сидоров
Другого пути нет: Кабмин ищет альтернативу повышению НДС, чтобы запустить фонд страхования Фото: Правительство ищет финансовые источники для страхования бизнеса от войны (Getty Images)
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Кабинет министров видит, что в парламенте может быть недостаточно голосов для поднятия действующей ставки НДС с 20 до 21%, поэтому правительство рассматривает другие варианты источников финансирования для запуска фонда страхования военных рисков.

Как передает РБК-Украина, об этом во время 12-го Киевского международного экономического форума заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

"Пока поддержки с повышением НДС на 1% мы не нашли. Нет консенсуса среди крупного и среднего бизнеса, нет поддержки пока в парламенте. Ищем другие механизмы", - сказал он.

Премьер-министр добавил, что правительство будет наблюдать за бюджетным процессом в парламенте (принятие государственной сметы на 2026 год) и будет отталкиваться от этого. "Но у нас другого пути нет – инструмент должны найти, вместе будем смотреть с чего мы можем взять свой вклад", - добавил Корецкий.

Он пояснил, что для создания действенного фонда страхования военных рисков, который сможет покрывать и проекты крупного бизнеса, Украина должна внести свой вклад в размере 1 млрд долларов. Только после этого, международные партнеры обещают добавить еще 3 млрд долларов в этот фонд. Премьер подчеркнул, что украинская сторона должна сделать первый шаг, а партнеры только увеличивают (утроивают) вклад государства.

Министр экономики Александр Кравченко сообщил, что его ведомство вместе с Министерством финансов работают над другими вариантами источников капитала в размере 1 млрд. долларов. "Я бы не хотел говорить конкретику (детализовать другие возможные варианты финансирования – ред.), но мы готовимся, если не будет НДС", - сказал он.

Министр Кравченко добавил, что правительство надеется запустить фонд страхования с начала 2027 года.

Напомним, что в публикации РБК-Украина отмечается, что страхование военных рисков имеет ограниченные лимиты и достаточно дорого. Локальные страховые компании могут покрыть лимиты в размере 10-20 млн. гривен, участие международных страховых компаний могут увеличить эту сумму.

Для финансирования фонда по страхованию военных рисков ранее правительство предложило повысить НДС на 1% – с 20 до 21%. Для этого нужно изменить законодательство, в частности, Налоговый кодекс. Кабмин уже заложил в проект Госбюджета на 2027 год норму о повышении налога.

В сентябре этого года Кабмин расширил действующую государственную программу страхования военных рисков , покрывающую потребности малого и среднего бизнеса. Она была расширена на Киев и Киевскую область, максимальный размер страхового лимита был увеличен с 3 до 5 млн. гривен.

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