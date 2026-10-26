Іншого шляху немає: Кабмін шукає альтернативу підвищенню ПДВ, щоб запустити фонд страхування

Кабінет міністрів бачить, що в парламенті може бути недостатньо голосів для підняття діючої ставки ПДВ з 20% до 21%, тому уряд розглядає інші варіанти джерел фінансування для запуску фонду страхування воєнних ризиків.

Як передає РБК-Україна , про це під час 12-го Київського міжнародного економічного форуму заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

"Поки що підтримки з підвищенням ПДВ на 1% ми не знайшли. Немає консенсусу серед великого та середнього бізнесу, немає підтримки поки що в парламенті. Шукаємо інші механізми", - сказав він.

Прем’єр-міністр додав, що уряд буде спостерігати за бюджетним процесом в парламенті (прийняття державного кошторису на 2026 рік) і буде відштовхуватися від цього. "Але в нас іншого шляху немає – інструмент маємо знайти, разом будемо дивитися з чого ми можемо взяти свій внесок", - додав Корецький.

Він пояснив, що для створення дієвого фонду страхування воєнних ризиків, який зможе покривати і проекти великого бізнесу, Україна має зробити свій внесок у розмірі 1 млрд доларів. Тільки після цього, міжнародні партнери обіцяють додати ще 3 млрд доларів до цього фонду. Прем’єр підкреслив, що українська сторона має зробити перший крок, а партнери – лише збільшують (потроюють) внесок держави.

Міністр економіки Олександр Кравченко повідомив, що його відомство разом із Міністерством фінансів працюють над іншими варіантами джерел капіталу у розмірі 1 млрд доларів. "Я б не хотів говорити конкретику (деталізувати інші можливі варіанти фінансування – ред.), але ми готуємося, якщо не буде ПДВ", - сказав він.

Міністр Кравченко додав, що уряд сподівається запустити фонд страхування з початку 2027 року.