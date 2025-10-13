ua en ru
Главная » Бизнес » Tech

Инсайдеры раскрыли, какие новинки Apple представит уже совсем скоро

Понедельник 13 октября 2025 12:35
Apple на старте новой волны анонсов (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Apple планирует анонсировать новые устройства уже на этой неделе. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, обновления получат iPad Pro, Vision Pro и, вероятно, базовый MacBook Pro с экраном 14 дюймов - все с новейшим чипом Apple M5.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на сайт MacRumors, специализирующийся на новостях о продукции Apple.

По данным инсайдера, никакой презентации проводить не будут: компания ограничится серией пресс-релизов на сайте Apple Newsroom, а также короткими промо-видео на YouTube.

Поскольку понедельник - официальный выходной в США (День Колумба) и Канаде (День благодарения), анонсы могут состояться во вторник или другой день.

iPad Pro

Ожидается, что обновленный iPad Pro получит чип M5 и не менее 12 ГБ оперативной памяти. Существенных изменений дизайна не предвидится, однако надпись iPad Pro с задней панели исчезнет.

Ранее ходили слухи о добавлении второй фронтальной камеры, чтобы пользователи могли проводить видеозвонки как в портретной, так и в ландшафтной ориентации, но подтверждения этому пока нет.

Согласно результатам Geekbench 6, утекшим в сеть, новый M5 сохраняет архитектуру с 9 ядрами (3 производительных и 6 энергоэффективных). Производительность CPU выросла примерно на 12%, а GPU - на 36% по сравнению с M4 в актуальной модели.

iPad Pro (фото: MacRumors)

Vision Pro

Обновленная версия гарнитуры Vision Pro также получит чип M5 (ранее ожидался M4). Возможен и дополнительный чип R2 для улучшенной обработки ввода, однако его массовое производство по 2-нм техпроцессу TSMC ожидается не раньше второй половины следующего года.

В комплекте теперь будет более удобное оголовье Dual Knit Band, а также может появиться новая расцветка Space Black. Судя по документам FCC, гарнитура сохранит поддержку Wi-Fi 6, без перехода на 6E или 7.

Пока неизвестно, сочтет ли Apple обновленную гарнитуру полноценным вторым поколением. По слухам, компания приостановила разработку Vision Pro 2 и более доступной модели Vision Air, сосредоточив внимание на умных очках.

Vision Pro (фото: MacRumors)

14-дюймовый MacBook Pro

Базовая версия MacBook Pro 14" с чипом M5 уже готова к запуску. Ранее AppleInsider сообщал, что она выйдет раньше флагманских моделей с M5 Pro и M5 Max, которые ожидаются в начале 2026 года.

Заметных внешних изменений не предвидится. Более масштабное обновление ноутбуков ожидается через два поколения - тогда Apple может добавить OLED-дисплей, сенсорный экран, тонкий корпус, встроенную сотовую связь и чип M6 по 2-нм техпроцессу.

MacBook Pro (фото: MacRumors)

Другие устройства

На стадии разработки, по данным Гурмана, остаются новые версии Apple TV, HomePod mini и AirTag, но сроков их выхода он не уточнил.

Кроме того, в начале следующего года ожидаются новые модели iPad, iPad Air, Studio Display, MacBook Air, а также iPhone 17e.

