Инсайдеры раскрыли, какие новинки Apple представит уже совсем скоро
Apple планирует анонсировать новые устройства уже на этой неделе. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, обновления получат iPad Pro, Vision Pro и, вероятно, базовый MacBook Pro с экраном 14 дюймов - все с новейшим чипом Apple M5.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на сайт MacRumors, специализирующийся на новостях о продукции Apple.
По данным инсайдера, никакой презентации проводить не будут: компания ограничится серией пресс-релизов на сайте Apple Newsroom, а также короткими промо-видео на YouTube.
Поскольку понедельник - официальный выходной в США (День Колумба) и Канаде (День благодарения), анонсы могут состояться во вторник или другой день.
iPad Pro
Ожидается, что обновленный iPad Pro получит чип M5 и не менее 12 ГБ оперативной памяти. Существенных изменений дизайна не предвидится, однако надпись iPad Pro с задней панели исчезнет.
Ранее ходили слухи о добавлении второй фронтальной камеры, чтобы пользователи могли проводить видеозвонки как в портретной, так и в ландшафтной ориентации, но подтверждения этому пока нет.
Согласно результатам Geekbench 6, утекшим в сеть, новый M5 сохраняет архитектуру с 9 ядрами (3 производительных и 6 энергоэффективных). Производительность CPU выросла примерно на 12%, а GPU - на 36% по сравнению с M4 в актуальной модели.
iPad Pro (фото: MacRumors)
Vision Pro
Обновленная версия гарнитуры Vision Pro также получит чип M5 (ранее ожидался M4). Возможен и дополнительный чип R2 для улучшенной обработки ввода, однако его массовое производство по 2-нм техпроцессу TSMC ожидается не раньше второй половины следующего года.
В комплекте теперь будет более удобное оголовье Dual Knit Band, а также может появиться новая расцветка Space Black. Судя по документам FCC, гарнитура сохранит поддержку Wi-Fi 6, без перехода на 6E или 7.
Пока неизвестно, сочтет ли Apple обновленную гарнитуру полноценным вторым поколением. По слухам, компания приостановила разработку Vision Pro 2 и более доступной модели Vision Air, сосредоточив внимание на умных очках.
Vision Pro (фото: MacRumors)
14-дюймовый MacBook Pro
Базовая версия MacBook Pro 14" с чипом M5 уже готова к запуску. Ранее AppleInsider сообщал, что она выйдет раньше флагманских моделей с M5 Pro и M5 Max, которые ожидаются в начале 2026 года.
Заметных внешних изменений не предвидится. Более масштабное обновление ноутбуков ожидается через два поколения - тогда Apple может добавить OLED-дисплей, сенсорный экран, тонкий корпус, встроенную сотовую связь и чип M6 по 2-нм техпроцессу.
MacBook Pro (фото: MacRumors)
Другие устройства
На стадии разработки, по данным Гурмана, остаются новые версии Apple TV, HomePod mini и AirTag, но сроков их выхода он не уточнил.
Кроме того, в начале следующего года ожидаются новые модели iPad, iPad Air, Studio Display, MacBook Air, а также iPhone 17e.
