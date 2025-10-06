ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

iPhone 17 Pro Max станет последним "большим" смартфоном Apple: названа причина

Понедельник 06 октября 2025 11:45
UA EN RU
iPhone 17 Pro Max станет последним "большим" смартфоном Apple: названа причина iPhone 17 Pro Max будет последним с самым большим экраном (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Когда покупатели выбирают iPhone Pro Max, чаще всего это происходит по одной причине - из-за большого экрана. Однако грядущий iPhone 17 Pro Max может стать последним "Max", который действительно предлагает самый крупный дисплей среди всех моделей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

"Max" больше не будет означать "самый большой"

Традиционно слово max подразумевает максимум - то, что нельзя превзойти. Но Apple не раз переосмысливала собственные стандарты. Вспомнить хотя бы появление чипа M1 Ultra, который превзошел прежний M1 Max.

Согласно последним инсайдам, похожая ситуация повторится и в линейке iPhone. В 2026 году компания, по данным отраслевых источников, выпустит iPhone 18 Pro Max, но он уже не станет обладателем самого большого экрана.

Причина проста - в том же году ожидается премьера iPhone Fold, первого в истории складного смартфона Apple. Не исключено, что гаджет получит название iPhone Ultra.

Первый складной iPhone

По слухам, iPhone Fold будет оснащен внешним дисплеем диагональю 5,5 дюйма - весьма скромным по современным меркам. Зато в открытом состоянии устройство предложит 7,8-дюймовый экран, который легко побьет рекорд Pro Max.

Пока об iPhone 18 Pro Max известно немного, однако утечек о новом размере дисплея не было. Учитывая, что Apple увеличила диагональ модели лишь год назад, повторное изменение габаритов в 2026 году маловероятно.

Ожидаемые параметры:

  • iPhone 18 Pro Max - 6,9 дюйма
  • iPhone Fold - 7,8 дюйма (в разложенном виде).

iPhone 17 Pro Max станет последним &quot;большим&quot; смартфоном Apple: названа причинаПредполагаемый дизайн складного iPhone Fold (фото: 9to5Mac)

Дилемма для пользователей Pro Max

Впервые за всю историю iPhone в линейке появится модель с экраном больше, чем у Pro Max. Это может поставить покупателей перед выбором: если нужен самый большой iPhone - стоит ли брать складной Fold?

Для энтузиастов и тех, кто любит новинки, ответ, вероятно, положительный. Но для большинства пользователей привычный формат Pro Max останется более надежным выбором - хотя бы на первый год.

iPhone Fold, по слухам, станет гибридом - чем-то средним между iPhone и iPad mini. При этом цена устройства может превысить 2000 долларов, что также станет барьером для большинства покупателей.

Тем не менее, уже сам факт появления складного iPhone означает, что эпоха "Max = максимум" подходит к концу. И, вполне возможно, iPhone 17 Pro Max действительно станет последним "максимальным" iPhone в классическом понимании.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple iPhone
Новости
Поврежденные дома, гаражи и авто: в ГСЧС показали последствия удара по Харькову (фото)
Поврежденные дома, гаражи и авто: в ГСЧС показали последствия удара по Харькову (фото)
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии