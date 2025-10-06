ua en ru
Главная » Бизнес » Tech

5 громких новинок Apple, которые появятся в 2026 году

Понедельник 06 октября 2025 16:10
5 громких новинок Apple, которые появятся в 2026 году Apple готовит масштабные премьеры в 2026 году (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Apple еще не завершила релизы 2025 года и в ближайшие недели нас ждут несколько громких новинок. Главный фокус уже смещается на 2026 год и масштабные анонсы компании.

О том, чем Apple удивит мир в 2026 году, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Новый Studio Display

Хотя эта новинка кажется относительно небольшой, учитывая историю Apple, она может оказаться важнее, чем многие думают.

Apple выпускает немного дисплеев: Pro Display XDR появился в 2019 году, Studio Display - в 2022 году. Новых моделей долго не было.

Тем не менее, в начале 2026 года ожидается выпуск нового внешнего Mac-дисплея (или даже двух). Пока известно лишь, что он получит 27-дюймовую панель с miniLED, а также чип A19 Pro, тогда как текущий Studio Display работает на A13 Bionic.

5 громких новинок Apple, которые появятся в 2026 годуStudio Display (фото: 9to5Mac)

Центр управления "умным домом" от Apple

Этот продукт обсуждается уже давно, но долго откладывался, поскольку зависел от полноценной работы Siri, а пока система еще не готова.

По сути, речь идет о новом HomePad с 7-дюймовым дисплеем и операционной системой homeOS, которая позволит гибко управлять умным домом. Устройство будет работать на чипе A18 и станет аналогом Google Nest Hub или Amazon Echo Show, но в фирменном исполнении Apple.

Если Apple решит проблемы с AI Siri, гаджет может выйти уже в 2026 году.

5 громких новинок Apple, которые появятся в 2026 годуHomePod (фото: 9to5Mac)

Редизайн MacBook Pro

Впервые с 2021 года Apple планирует серьезно переработать MacBook Pro.

В новом MacBook Pro 2026 года акцент сделан на тонкий корпус и внедрение OLED-дисплея в линейку MacBook. Также ожидается сенсорный экран и возможная поддержка 5G. Но главная новинка - это чипы серии M6, предположительно первые процессоры Apple с технологией 2 нм.

Первый складной iPhone

После iPhone Air компания готовит еще одну крупную инновацию всего через год - iPhone Fold.

Устройство будет планшетного типа, а не "ракушка". Внутренний экран - 7,8 дюйма, внешний - 5,5 дюйма, что делает гаджет компактным среди складных телефонов. Apple обещает минимальный складочный шов, Touch ID вместо Face ID и титановую рамку.

Более доступный MacBook

В 2026 году ожидается появление нового бюджетного MacBook, который займет место ниже MacBook Air. Он получит чип A18 Pro и 13-дюймовый дисплей, а также новые яркие цвета. Цена стартует примерно с 699 долларов. Пока не ясно, на чем Apple будет экономить, чтобы достичь такой стоимости.

