Инсайдер раскрыл подробности дизайна iPhone 18 Pro и iPhone 17e: чего ждать в 2026 году

iPhone 18 Pro

По словам DCS, iPhone 18 Pro сохранит тот же основной дизайн задней камеры, что и в iPhone 17 Pro. Полноразмерное “плато” для камер будет идентично модели этого года.

Неясно, коснется ли это выреза под стеклом ниже “плато”, хотя ранее DCS отмечал, что на iPhone 18 Pro он может иметь слегка измененный прозрачный вид. Помимо новых цветов, возможно небольшое изменение в нижней части корпуса.

iPhone 17e

Что касается iPhone 17e, ожидаемого в начале следующего года, DCS отмечает, что дисплей получит Dynamic Island, в отличие от текущего iPhone 16e с обычным вырезом.

Новинка будет поддерживать частоту обновления всего 60 Гц, что не удивительно - только с iPhone 17 Apple впервые добавила поддержку ProMotion в базовую модель. Скорее всего, придется ждать еще как минимум год, чтобы технология добралась до бюджетной “e”-версии.