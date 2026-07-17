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Оператор Трампа обогатился на сотню тысяч долларов за счет его заявлений, - ABC

02:22 17.07.2026 Пт
2 мин
Что делал оператор телесуфлера и за счет чего он вышел в плюс?
aimg Эдуард Ткач
Оператор Трампа обогатился на сотню тысяч долларов за счет его заявлений, - ABC Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Оператора телесуфлера Дональда Трампа заработал более 100 000 долларов, делая ставки на то, какие слова произнесет президент США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

По словам источников, технический помощник президента Габриэль Перес, который с 2016 года управляет телесуфлером Трампа, ведет переговоры с федеральными регулирующими органами.

Его обвиняют в том, что он использовал свои инсайдерские знания о выступлениях президента, чтобы выиграть таким образом более 100 000 долларов США. Ставки оператор делал на рынке прогнозов Kalshi.

В частности, компания Kalshi уведомила своего регулятора о подозрительной активности в разделе "Упоминания", где пользователи могут делать ставки на то, будут ли произнесены определенные слова, фразы или темы во время публичного выступления.

"Наша группа по надзору оперативно выявила эти сделки и передала информацию в Комиссию по торговле товарными фьючерсами, и мы сотрудничаем и оказываем помощь регулирующим органам", - сказал глава отдела правоприменения Kalshi Бобби ДеНо.

После этой новости от ABC, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила журналистам, что Перес был отправлен в неоплачиваемый административный отпуск.

По ее словам, она поговорила об этом с Трампом, и он посчитал это "позором" и сам принял решение отправить оператора в неоплачиваемый отпуск.

Также Ливитт сказала, что ей неизвестно о других сотрудниках Белого дома, которые совершали бы подобные действия.

"В Белом доме действуют строгие этические нормы, которым, как мы ожидаем, должны следовать все сотрудники и должностные лица", - подчеркнула представитель Белого дома Дэвис Ингл в интервью ABC News.

Заработки Трампа

Напомним, вчера в CNN вышло расследование, в котором говорится, что президент США Дональд Трамп во время второй своей каденции купил более 40 акций.

Причем делал он это за несколько дней до того, как публично похвалить компанию. Это в свою очередь, может говорить о том, что Трамп пытался таким образом заработать деньги.

Также недавно мы писали, что исходя из декларации Трампа, в 2025 году его доход от криптовалютных проектов составил более 1,4 млрд долларов.

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