Оператор Трампа обогатился на сотню тысяч долларов за счет его заявлений, - ABC

Оператора телесуфлера Дональда Трампа заработал более 100 000 долларов, делая ставки на то, какие слова произнесет президент США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

По словам источников, технический помощник президента Габриэль Перес, который с 2016 года управляет телесуфлером Трампа, ведет переговоры с федеральными регулирующими органами.

Его обвиняют в том, что он использовал свои инсайдерские знания о выступлениях президента, чтобы выиграть таким образом более 100 000 долларов США. Ставки оператор делал на рынке прогнозов Kalshi.

В частности, компания Kalshi уведомила своего регулятора о подозрительной активности в разделе "Упоминания", где пользователи могут делать ставки на то, будут ли произнесены определенные слова, фразы или темы во время публичного выступления.

"Наша группа по надзору оперативно выявила эти сделки и передала информацию в Комиссию по торговле товарными фьючерсами, и мы сотрудничаем и оказываем помощь регулирующим органам", - сказал глава отдела правоприменения Kalshi Бобби ДеНо.

После этой новости от ABC, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила журналистам, что Перес был отправлен в неоплачиваемый административный отпуск.

По ее словам, она поговорила об этом с Трампом, и он посчитал это "позором" и сам принял решение отправить оператора в неоплачиваемый отпуск.

Также Ливитт сказала, что ей неизвестно о других сотрудниках Белого дома, которые совершали бы подобные действия.

"В Белом доме действуют строгие этические нормы, которым, как мы ожидаем, должны следовать все сотрудники и должностные лица", - подчеркнула представитель Белого дома Дэвис Ингл в интервью ABC News.