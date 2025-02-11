ua en ru
Вт, 11 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

На службу через полиграф. Для иностранцев в ВСУ утвердили новые правила проверки

Украина, Вторник 11 февраля 2025 14:22
UA EN RU
На службу через полиграф. Для иностранцев в ВСУ утвердили новые правила проверки Фото: иностранцы должны пройти спецпроверку перед принятием на службу (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Граждане других стран, которые хотят служить в украинской армии, должны пройти проверку на полиграфе. Новые правила для иностранцев утвердил Кабмин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

По словам нардепа, проверку должны пройти иностранцы и лица без гражданства, которые намерены служить по контракту. Полиграф будет обязателен для службы в ВСУ, Нацгвардии и Госспецслужбе транспорта.

Центр рекрутинга иностранцев получит официальные полномочия для таких проверок. Полиграф будет частью специальной проверки иностранцев перед зачислением в ряды ВСУ.

Служба иностранцев в ВСУ

В октябре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в порядок службы иностранцев в ВСУ. Гражданам других стран разрешили заключать контракт и служить на офицерских должностях, но с условием.

Иностранцев обязали проходить специальную проверку, прежде чем присоединиться к украинской армии. Проверка должна выяснить обстоятельства, которые могут помешать их службе по контракту, или же отсутствие таковых. Еще тогда говорилось, что одним из обязательных этапов проверки станет полиграф.

Напомним, что на днях Украины Владимир Зеленский анонсировал спецконтракт для 18-летних украинцев. Президент пообещал людям в возрасте 18-24 лет, которые подпишут годовой контракт с армией, 1 млн гривен, бесплатное обучение в вузах и льготные условия на ипотеку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины
NEWS
Генштаб подтвердил атаку дронов на Саратовский НПЗ, зафиксировано попадание и пожар
Генштаб подтвердил атаку дронов на Саратовский НПЗ, зафиксировано попадание и пожар
DAILY
Андрей Герус: Рада не заставляет правительство покупать реакторы для АЭС в Болгарии, это его право
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Андрей Герус: Рада не заставляет правительство покупать реакторы для АЭС в Болгарии, это его право