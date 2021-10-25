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Данілов розповів, чи введуть подвійне громадянство в Україні

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Київ, Понеділок 25 жовтня 2021 11:01
Данілов розповів, чи введуть подвійне громадянство в Україні Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, коли запровадять механізм подвійного громадянства в Україні. Він заявив, що це вирішує законодавець.

Про це Данілов заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, є конституційна норма з цього питання.

"Зараз у парламенті є кілька законопроектів, які стосуються цих процесів, тому тут більше залежить від законодавця", - заявив Данілов.

Він вважає, що в Канаді, США, Казахстані, у великій кількості країн знаходяться патріотично налаштовані українські громадяни і вони повинні мати таку можливість.

"Інше питання, Чи повинні люди, які мають подвійне громадянство, мати допуск до державної служби. Ми повинні як країна захищатися від цього. Це все потрібно прописати, щоб потім не було різночитань при використанні цього громадянства", - заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, закон про подвійне громадянство в Україні може з'явитися через рік, повідомили в МВС.

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Олексій Данілов Україна
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