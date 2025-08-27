ExxonMobil договаривается о возобновлении добычи нефти в России, - WSJ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным источников издания, недавно высокопоставленный руководитель корпорации обсудил возвращение к масштабному проекту на Сахалине, если правительства обеих стран дадут "зеленый свет" в рамках мирного процесса в Украине.

Переговоры со стороны Exxon возглавлял один из ее топ-менеджеров, старший вице-президент Нил Чепмен. О встрече были проинформированы лишь несколько человек.

Источники издания сообщили, что последние несколько недель гендиректор Exxon Даррен Вудс обсудил с Дональдом Трампом возможное возобновление деятельности компании в России.

Другой информированный источник отметил, что во время президентства Джо Байдена и администрации Трампа, Exxon и другие компании получили разрешение США и лицензии от Министерства финансов на проведение переговоров о заблокированных активах с российскими партнерами.

"Первый раунд переговоров состоялся вскоре после выхода Exxon из России в 2022 году", - пишет WSJ.

Высокопоставленный представитель администрации отметил, что одновременно с этим, руководство компании обратилось к правительству США с просьбой о поддержке в случае возвращения в Россию и получило поддержку.

Активизация переговоров

По информации источников WSJ, переговоры между Exxon и "Роснефтью" о возобновлении партнерства активизировались примерно в январе 2025 года, после инаугурации Трампа.

В феврале высокопоставленные представители правительств США и России провели публичную встречу в Эр-Рияде, (Саудовская Аравия), чтобы начать переговоры о прекращении войны. Тогда Россия пообещала американским компаниям инвестиционные возможности, в частности в разработке энергетических ресурсов Арктики.

По словам некоторых лиц, знакомых с ходом переговоров, Чепмен из Exxon и генеральный директор "Роснефти" Игорь Сечин, провели закрытую встречу в столице Катара Дохе. Сечин находится под санкциями США и американцам в основном запрещено иметь с ним дела без лицензии Министерства финансов, которую получила Exxon.

В WSJ отметили, что одно из препятствий для возвращения корпорации в Россию диктатор Владимир Путин устранил во время саммита на Аляске - он подписал указ, позволяющий иностранным компаниям владеть акциями российской фирмы, которая управляла Сахалином после ухода Exxon.

Условия включают поставки оборудования и запасных частей из-за рубежа, а также лоббирование отмены санкций.

"Возвращение Exxon, вероятно, будет зависеть от условий, которые предложит Россия. Компания стремится компенсировать убытки от выхода с Сахалина", - пишет издание.

Условия изменились

В то же время, отметили в WSJ, если Exxon вернется, она столкнется с другой средой для ведения бизнеса.

Экономика России замедлилась под давлением санкций, высоких процентных ставок и инфляции, а конфискация активов государством является обычным делом. Кроме того, в условиях войны Кремль еще больше усилил контроль над огромной энергетической отраслью страны.

В издании отметили, что рынок российской нефти изменился. Европа отказалась от российского сырья, а нефтеперерабатывающие заводы в Индии и Китае охотно ее скупают. Трейдеры, которые покупают и продают нефть, в основном делают это через непрозрачные компании в Объединенных Арабских Эмиратах.

Проект "Сахалин-1"

"Сахалин-1" является консорциумом по добыче нефти и газа на острове Сахалин и на шельфе Охотского моря. Названный в честь российского острова возле трех нефтяных месторождений, он был одной из крупнейших инвестиций Exxon, о которой договорились еще в 1995 году.

Консорциум подписал соглашение о разделе продукции с российским правительством в 1990-х годах, а нефть начала поступать в 2005 году. Экспорт с Сахалина в основном идет к азиатским покупателям, которые продолжали покупать российскую нефть после вторжения, в отличие от европейских компаний, которые отказались от нее.

Exxon управляла этим предприятием и владела 30% акций вместе с государственной компанией "Роснефть", а также японскими и индийскими компаниями, которые до сих пор там работают.

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, Exxon сократила добычу нефти в России и заявила, что продаст свою долю, списав ее стоимость более чем на 4 млрд долларов.

После этого Москва заблокировала продажу, а затем уничтожила долю Exxon. В компании этот шаг назвали "экспроприацией".

Крупнейший производитель нефти на Западе после распада СССР развернул в России более активную деятельность, чем большинство других компаний, поэтому его уход после вторжения стал более острым.