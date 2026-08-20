Не инопланетяне: ученые раскрыли тайну самой загадочной звезды Вселенной

Что известно о новом космическом гиганте?

Масса оценивается примерно в 9,4 масс Юпитера (с возможным верхним порогом до 28 масс Юпитера). Это ставит объект на тонкую границу между гигантской экзопланетой и коричневым карликом.

Орбитальный период: спутник совершает полный оборот вокруг звезды за 1 030-1 368 дней (около 3-4 земных лет).

Особенности наблюдения: из-за больших промежутков между данными и совпадения с более масштабными затмениями прохождения спутника долго оставалось незамеченным.

Как спутник объясняет аномальное угасание звезды?

В 2015 году заря Бояджян привлекла внимание всего научного сообщества из-за хаотических и глубоких падений яркости (до 22 процентов), которые невозможно было объяснить обычным прохождением планет.

Тогда выдвигались версии вплоть до существования инопланетной мегаструктуры.

Обнаруженный объект не может напрямую вызвать столь длительные и масштабные колебания света. Однако его колоссальная гравитация работает как "космический дестабилизатор".

Пролетая по системе, гигант сбивает с привычных орбит группы комет или обломки планетезималей, направляя их близко к звезде.

Приближаясь к светилу, кометы разрушаются и образуют гигантские облака пыли и газа, которые и перекрывают свет звезды для наблюдателей с Земли.

Дальнейшие исследования и перспективы

Прямое получение снимков спутника пока невозможно даже с помощью самых современных оптических методов, поскольку яркость самой звезды полностью омрачает его тепловое излучение.

В системе также известно о наличии второго спутника - удаленного красного карлика KIC 8462852B, однако он расположен слишком далеко, чтобы влиять на колебания яркости.