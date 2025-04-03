К инициативе по контингенту для Украины могут присоединиться 10-12 стран, - Палиса

По словам Палисы, сейчас вопрос контингента и его формирования обсуждается с союзниками. Он пояснил, что в основном обсуждают такие аспекты: полномочия и порядок действий в различных доменах - сухопутном, морском, воздушном.

Украина, по словам заместителя председателя ОПУ, заинтересована в максимально эффективном присутствии партнеров в каждом из этих направлений.

Он отметил, что независимо, будет ли это Франция, Великобритания или любая другая страна, каждое подразделение, которое разворачивается даже на условно дружественной территории, должно:

иметь систему ПВО для защиты с воздуха;обеспечить надежное логистическое развертывание;

иметь средства радиоэлектронной борьбы;

координировать взаимодействие с авиационной компонентой;

в случае военно-морского присутствия - гарантировать защиту и охрану морских сил.

"Это комплексный вопрос, который требует тщательного планирования с учетом многих факторов. Именно над этим сейчас и ведется работа", - подчеркнул Палиса.

Сейчас, по данным Палиса, в Украине готовятся к встрече относительно контингента военных других стран. Он отметил, что Украина ожидает присутствия 10-12 стран. Среди них будут Великобритания, Франция, страны Балтии и страны Северной Европы.

"Встреча, о которой идет речь, - это первая из такого рода. В ближайшее время запланирована еще одна - уже в более техническом формате. Там, надеюсь, все вопросы будут обсуждены глубже и подробнее. Мы прекрасно понимаем, что для принятия подобных решений необходима синхронизация как военной, так и политической составляющей", - сообщил он.

Палиса также объяснил, почему сейчас Украина ведет переговоры прежде всего с Францией и Британией.

"Потому, что именно эти страны выразили готовность взять на себя лидерство в этом процессе", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Он добавил, что самым важным сейчас является наличие политической воли и военной способности для создания миротворческого контингента.