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За ініціативи Кличка Київрада звернулась до ВР щодо закону про самоорганізацію населення

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Київ, П'ятниця 17 грудня 2021 11:54
За ініціативи Кличка Київрада звернулась до ВР щодо закону про самоорганізацію населення Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

За ініціативи Віталія Кличка депутати Київради звернулися до парламенту, щоб той ухвалив новий закон щодо діяльності органів самоорганізації населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення, ухвалене на засіданні Київради.

Співавтор законопроєкту від громадської організації "Офіс розвитку міста" Ольга Балицька зазначила, що цей законопроєкт є надзвичайно важливим для впровадження прямої демократії в Україні.

"Сьогодні робиться епохальна подія. Бо ми сьогодні звернемося до Верховної Ради до нарешті впровадження реальної прямої демократії в Україні. Забезпечення механізмів її дії. Забезпечення гарантованого громадянам України і всім людям, які проживають у світі, права на безпечний простір. Права на самоврядування. Ми будемо діяти у світлі міжнародного досвіду, у світлі кращих практик. І будемо впроваджувати це з адаптацією до законодавства та специфіки України. Я впевнена, що це звернення до Верховної ради, яке ми зараз привнесемо, конструктивно змінить нашу державу в цілому і нарешті дозволить зробити наші громадські простори, території наших міст, сіл, селищ набагато кращими", - заявила Балицька під час виступу.

Напередодні лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко повідомив про реєстрацію відповідного рішення.

"Я реєструю проект звернення Київради до депутатів парламенту - підтримати запропонований представниками громади законопроект про діяльність ОСН. Що таке ОСН? Це - представницькі органи, які створюють мешканці міста для вирішення окремих питань місцевого значення. Це будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, районів у містах. ОСН співпрацюють із багатьма установами та організаціями задля вирішення місцевих питань. Та дають можливість усім охочим брати участь у громадському житті міста. Сьогодні в умовах наступу, який відбувається на місцеве самоврядування, права та повноваження органів самоорганізації населення дуже важливі. Бо це - інструмент місцевої демократії. Але нинішнє законодавство у цьому питанні - застаріле. І я дякую громадській організації "Офіс розвитку міста", яка долучилась і розробила прогресивний законопроект щодо діяльності ОСН", - підкреслив Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, згідно з дослідженням "Рейтингу", у мера Києва Віталія Кличка - найвищий рівень підтримки у киян серед українських політиків. Йому довіряють понад 50% мешканців столиці.

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Віталий Кличко
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