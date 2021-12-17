За ініціативи Кличка Київрада звернулась до ВР щодо закону про самоорганізацію населення

Співавтор законопроєкту від громадської організації "Офіс розвитку міста" Ольга Балицька зазначила, що цей законопроєкт є надзвичайно важливим для впровадження прямої демократії в Україні.

"Сьогодні робиться епохальна подія. Бо ми сьогодні звернемося до Верховної Ради до нарешті впровадження реальної прямої демократії в Україні. Забезпечення механізмів її дії. Забезпечення гарантованого громадянам України і всім людям, які проживають у світі, права на безпечний простір. Права на самоврядування. Ми будемо діяти у світлі міжнародного досвіду, у світлі кращих практик. І будемо впроваджувати це з адаптацією до законодавства та специфіки України. Я впевнена, що це звернення до Верховної ради, яке ми зараз привнесемо, конструктивно змінить нашу державу в цілому і нарешті дозволить зробити наші громадські простори, території наших міст, сіл, селищ набагато кращими", - заявила Балицька під час виступу.

Напередодні лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко повідомив про реєстрацію відповідного рішення.

"Я реєструю проект звернення Київради до депутатів парламенту - підтримати запропонований представниками громади законопроект про діяльність ОСН. Що таке ОСН? Це - представницькі органи, які створюють мешканці міста для вирішення окремих питань місцевого значення. Це будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, районів у містах. ОСН співпрацюють із багатьма установами та організаціями задля вирішення місцевих питань. Та дають можливість усім охочим брати участь у громадському житті міста. Сьогодні в умовах наступу, який відбувається на місцеве самоврядування, права та повноваження органів самоорганізації населення дуже важливі. Бо це - інструмент місцевої демократії. Але нинішнє законодавство у цьому питанні - застаріле. І я дякую громадській організації "Офіс розвитку міста", яка долучилась і розробила прогресивний законопроект щодо діяльності ОСН", - підкреслив Віталій Кличко.