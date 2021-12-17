По инициативе Кличко Киевсовет обратился в ВР по закону о самоорганизации населения

Соавтор законопроекта от общественной организации "Офис развития города" Ольга Балицкая отметила, что этот законопроект чрезвычайно важен для внедрения прямой демократии в Украине.

"Сегодня происходит эпохальное событие. Потому что мы сегодня обратимся к Верховной Раде наконец-то внедрить реальную прямую демократию в Украине. Обеспечение механизмов его действия. Обеспечение гарантированного гражданам Украины и всем людям, проживающим в мире, права на безопасное пространство. Права на самоуправление. Мы будем действовать в свете международного опыта, в свете лучших практик. И будем вводить это с адаптацией к законодательству и специфике Украины. Я уверена, что это обращение в Верховную Раду, которое мы сейчас направим, конструктивно изменит наше государство в целом и, наконец, позволит сделать наши общественные пространства, территории наших городов, сел, поселков гораздо лучше", - заявила Балицкая во время выступления.

Накануне лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко сообщил о регистрации соответствующего решения.

"Я регистрирую проект обращения Киевсовета к депутатам парламента - поддержать предложенный представителями общества законопроект о деятельности ОСН. Что такое ОСН? Это представительные органы, которые создают жители города для решения отдельных вопросов местного значения. Это домовые, уличные, квартальные комитеты, комитеты микрорайонов, районов в городах. ОСН сотрудничают со многими учреждениями и организациями для решения местных вопросов. И дают возможность всем желающим участвовать в общественной жизни города. Сегодня в условиях наступления, которое происходит на местное самоуправление, права и полномочия органов самоорганизации населения, очень важны. Потому что это инструмент местной демократии. Но нынешнее законодательство в этом вопросе - устаревшее. И я благодарю общественную организацию "Офис развития города", которая присоединилась и разработала прогрессивный законопроект о деятельности ОСН", - подчеркнул Виталий Кличко.