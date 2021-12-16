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Кличку довіряють понад 50% киян, - опитування

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Київ, Четвер 16 грудня 2021 13:27
Кличку довіряють понад 50% киян, - опитування Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Мер Києва Віталій Кличко має найвищий рівень підтримки у киян серед українських політиків. Йому довіряють понад 50% мешканців столиці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати соціологічного опитування "Суспільно-політичні настрої киян", яке проводила 10-12 грудня група "Рейтинг".

У той же час рівень довіри до президента Володимира Зеленського становить 39%. Він опинився на другій позиції рейтингу довіри.

Петру Порошенку, який посів третю позицію в рейтингу, повністю довіряють 13% українців і скоріше довіряють 20%. Дмитру Разумкову - відповідно 8 і 23%, Сергію Притулі - 7 і 24%.

Кличку довіряють понад 50% киян, - опитування

В опитуванні групи "Рейтинг" на тему "Суспільно-політичні симпатії киян", яке проводилося з 10 до 12 грудня, взяли участь 2 тис. мешканців столиці старше 18 років. Опитування проводилося у вигляді телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (методом CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Як повідомлялося, за даними на кінець листопада рейтинг партії "УДАР Віталія Кличка" за місяць зріс майже вдвічі - з 2,6% до 4,5%.

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Віталий Кличко
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