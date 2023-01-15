Число жертв ракетного удара в Днепре достигло 20

Спасательная операция в Днепре продолжается. На данный момент из-за попадания российской ракеты в жилой дом погибли уже 20 человек, в том числе ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"20 невинных жертв", - написал он.

По словам главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, травмированы 73 человека.

"Из них - 14 детей; спасены 38 человек, из них - 6 детей, 37 сообщений о пропавших, разыскиваются 33 человека", - рассказал он.

По его словам, ударом разрушены два подъезда с 9 по 2 этажа, в том числе 72 квартиры уничтожены и повреждены более 230.

"Вывезено около 3450 тонн разрушенных конструкций и 39 поврежденных автомобилей", - добавил Лукашук.

Он добавил, что с людьми работают психологи. Волонтеры помогают пострадавшим с обогревом и питанием. Сейчас известно, что в возможном отселении нуждаются жители 236 квартир, это ориентировочно более 400 человек.

Обновлено 10.00. По данным Лукашука, в Днепре уже 21 погибший, в том числе один ребенок.

"Ранены 73 человека, из них - 14 детей. Спасены 38 человек, из них - 6 детей.

Разыскивается 35 человек. Спасатели работают", - добавил он.