Фото: траса Київ-Чоп (rv.npu.gov.ua)

Поліція отримала інформацію, що поблизу АЗС у Рівненському районі заміновано автодорогу

Правоохоронці перевіряють інформацію про мінування траси Київ-Чоп у Рівненській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу облуправління поліції.

Як зазначається, сьогодні близько 12:50 правоохоронці отримали інформацію, що поблизу АЗС у Рівненському районі заміновано автодорогу Київ-Чоп.

"Поліцейські негайно відвели учасників всеукраїнської акції, яка триває з дев’ятої години ранку поблизу села Біла Криниця, на безпечну відстань. На місці події працює слідчо-оперативна група, експерти, працівники вибухотехнічного відділу ГУНП, кінологи, медики та рятувальники", - йдеться у повідомленні.

Фото: правоохоронці на трасі Київ-Чоп (rv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні в зв'язку з акціями протесту водіїв авто з іноземною реєстрацією, які проходять в різних областях країни, перекрито рух транспорту на автодорогах державного значення. Зокрема, рух перекрито на трасі Київ-Чоп.

Також повідомлялося, що за фактом перекриття руху на автодорозі Київ-Чоп розпочато досудове розслідування.