Поліція встановила "мінера" Львівського вокзалу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ним виявився 47-річний житель одного із сіл Миколаївського району

Правоохоронці встановили особу аноніма, який надав неправдиву інформацію про замінування вокзалу у Львові. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на поліцію Львівської області.

Повідомляється, ним виявився 47-річний житель одного із сіл Миколаївського району.

У поліції нагадали, що подія сталася 21 грудня, близько 1:20 до правоохоронців надійшло повідомлення про анонімний телефонний дзвінок, у якому йшлось про можливий вибух на Головному залізничному вокзалі у Львові.

"На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Були евакуйовані близько 250 пасажирів та 50 працівників вокзалу. Правоохоронці обстежили приміщення вокзалу та прилеглу територію - жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, 24 грудня невідомий повідомив про мінування автостанції "Привоз" та залізничного вокзалу в Одесі. Інформація про мінування не підтвердилась.