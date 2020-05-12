Информаторку боевиков "ЛНР" осудили в Украине на 5 лет

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Она собирала данные о военных на территории Луганской области

Информаторку боевиков террористической организации "ЛНР" осудили в Украине на 5 лет заключения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как сообщается, осужденная собирала данные о военных на территории Луганской области.

"Осуждена к лишению свободы подельница боевиков, которую Служба безопасности Украины разоблачила на передаче разведывательной информации террористам так называемой "ЛНР". Контрразведчики установили, что жительница Луганской области собирала данные о дислокации и перемещении украинских военных подразделений в регионе. Полученные сведения она передавала главарям незаконного вооруженного формирования так называемого "2 АК народной милиции ЛНР", - говорится в сообщении.

Так, суд признал фигурантку виновной в содействии деятельности террористической организации и приговорил к 5 годам лишения свободы. Верховный суд Украины отклонил кассационную жалобу осужденной и оставил в силе приговор.

Напомним, ранее СБУ разоблачила интернет-агитаторов, призывавших к свержению власти. Агитаторов координировали российские кураторы.

Также СБУ заявляла, что российские агитаторы активизировали призывы к нарушению карантина в Украине. Всего с начала карантина заблокировали более 2,1 тыс. сообществ в интернете с общей аудиторией более 900 тысяч пользователей.