ua en ru
Пн, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Информатора ФСБ, который навел ракеты на Краматорск, приговорили к 15 годам тюрьмы

Донецкая область, Понедельник 19 февраля 2024 16:46
UA EN RU
Информатора ФСБ, который навел ракеты на Краматорск, приговорили к 15 годам тюрьмы Архивное фото: Информатора ФСБ, который навел ракеты на Краматорск, приговорили к 15 годам тюрьмы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Агент ФСБ навел ракеты на Краматорск в Донецкой области, из-за чего пострадали местные жители. За это его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

Как установило расследование, осужденным является 25-летний житель Краматорска. Весной прошлого года ФСБ дистанционно привлекла молодого человека к сотрудничеству в войне против Украины.

Дальнейшая коммуникация между ним и его российским куратором происходила через популярный мессенджер.

В анонимном чате информатор "отчитывался" в ФСБ в виде фото украинских объектов с их подробным описанием и электронными координатами.

Какую информацию передавал россиянам агент

По его наводке 14 марта 2023 года российские захватчики ударили ракетами С-300 по жилым домам Краматорска.

Тогда в результате вражеских "прилетов" пострадали 10 мирных жителей, один из них погиб.

Фото: Агент ФСБ в суде и его переписка (facebook.com/SecurSerUkraine)

Также злоумышленник собирал разведданные о местах временного базирования подразделений ВСУ, которые привлечены к боям под Авдеевкой и Бахмутом.

Суд отправил его в тюрьму

Сотрудники СБУ задержали российского информатора в мае 2023 года "на горячем", когда он осуществлял доразведку вблизи одного из военных объектов в прифронтовом районе.

Суд признал злоумышленника виновным по факту предоставления вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ.

Приговоры для оккупантов и предателей

Житель Харькова добровольно сотрудничал с Российской Федерацией и помогал наносить удары по энергетической системе Украины. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Также российский военный приговорен к 11 годам тюрьмы за обстрел из танка больницы в Тростянце Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины ФСБ Российская Федерация Краматорск Авдеевка Донецкая область Бахмут Суд Война в Украине
NEWS
ВСУ сбили еще два самолета россиян на востоке
ВСУ сбили еще два самолета россиян на востоке
DAILY
Снаряды вместо слов. Что Украина ждет от Запада и как война меняет политику Европы
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Снаряды вместо слов. Что Украина ждет от Запада и как война меняет политику Европы