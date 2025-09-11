Инфляция в Украине замедляется быстрее прогноза НБУ: что будет с ценами осенью

Факторы снижения цен

Как отметил Пышный, укреплению ценовой стабильности способствовали несколько факторов. Благодаря новым урожаям замедлилась инфляция сырых продуктов, что сдержало рост стоимости обработанных продуктов.

Кроме того, замедлилась динамика цен на услуги и непродовольственные товары. Это стало результатом как монетарной политики НБУ, так и уменьшения дисбалансов на рынке труда. В частности, сократился разрыв между зарплатными ожиданиями и предложениями работодателей, а также выросло предложение рабочей силы.

Ожидания населения и бизнеса

Пышный отметил, что в августе улучшились инфляционные ожидания домохозяйств и финансовых аналитиков. В то же время большинство респондентов продолжают оценивать инфляцию на двузначном уровне.

Статистика поисковых запросов свидетельствует, что внимание украинцев к теме инфляции остается повышенным, добавил он.

Дальнейшие перспективы

По словам главы НБУ, тенденция к замедлению инфляции сохранится и в дальнейшем. На это будут влиять новые урожаи и политика регулятора, направленная на поддержание привлекательности гривневых активов и устойчивости валютного рынка.