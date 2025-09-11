Інфляція в Україні сповільнюється швидше за прогноз НБУ: що буде з цінами восени

Фактори зниження цін

Як зазначив Пишний, зміцненню цінової стабільності сприяли кілька чинників. Завдяки новим урожаям сповільнилася інфляція сирих продуктів, що стримало зростання вартості оброблених харчів.

Крім того, уповільнилася динаміка цін на послуги та непродовольчі товари. Це стало результатом як монетарної політики НБУ, так і зменшення дисбалансів на ринку праці. Зокрема, скоротився розрив між зарплатними очікуваннями та пропозиціями роботодавців, а також зросла пропозиція робочої сили.

Очікування населення та бізнесу

Пишний зазначив, що у серпні поліпшилися інфляційні очікування домогосподарств і фінансових аналітиків. Водночас більшість респондентів і надалі оцінюють інфляцію на двозначному рівні.

Статистика пошукових запитів свідчить, що увага українців до теми інфляції залишається підвищеною, додав він.

Подальші перспективи

За словами голови НБУ, тенденція до уповільнення інфляції збережеться й надалі. На це впливатимуть нові врожаї та політика регулятора, спрямована на підтримання привабливості гривневих активів і стійкості валютного ринку.