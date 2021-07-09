Інфляція в червні залишилася на рівні 9,5%: як змінилися ціни

Ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в червні знизилися на 0,1%. Найбільше (на 16,0%) подешевшали яйця. На 2,8-0,4% знизилися ціни на фрукти, овочі, молоко, сало, свинину. У той же час на 3,4-0,4% подорожчали соняшникова олія, риба та продукти з риби, рис, макаронні вироби, м'ясо птиці, безалкогольні напої, сири, продукти переробки зернових, яловичина, масло, цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, в тому числі на тютюнові вироби - на 1,2%, алкогольні напої - на 0,7%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4% відбулося в основному за рахунок підвищення плати за утримання будинків і прибудинкових територій на 1,0%, природний газ - на 0,7%.

Ціни на транспорт зросли на 1,0% в першу чергу за рахунок подорожчання проїзду в залізничному і автодорожньому пасажирському транспорті на 5,3% і 2,4% відповідно.