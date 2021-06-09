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Інфляція в Україні різко прискорилася: що подорожчало в травні

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Україна, Середа 09 червня 2021 15:30
Інфляція в Україні різко прискорилася: що подорожчало в травні Фото: зростання цін прискорилося майже до 10% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживчі ціни в Україні в травні 2021 року у порівнянні з квітнем зросли на 1,3%. З початку 2021 року зростання цін склало 6,1%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до травня 2020 року) інфляція прискорилася до 9,5% (з 8,4% у квітні).

Інфляція в Україні різко прискорилася: що подорожчало в травні

Продукти харчування в Україні за травень подорожчали на 1,8%. Найбільше подорожчали: фрукти - на 14,5%, соняшникова олія - на 6,8%, м'ясо і м'ясо - продукти - на 1,8%. Водночас яйця подешевшали на 17,5%.

Інфляція в Україні різко прискорилася: що подорожчало в травні

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,7%, на одяг і взуття - впали на 0,6%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 3,9%.

Інфляція в Україні різко прискорилася: що подорожчало в травні

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 0,5%, Охорона здоров'я подорожчала на 0,5%, транспорт подорожчав на 0,7%, ціни на зв'язок зросли на 2,2%, на відпочинок і культуру знизилися на 0,8%, освіта подорожчала на 0,2%, ресторани і готелі подорожчали - без змін.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) у травні погіршив прогноз щодо інфляції на 2021 рік. Центробанк прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2021 року складе 8,0%.

За даними КМІС, проведеного в травні 2021 року, 9 з 10 респондентів за останній рік стикалися з підвищенням тарифів на комунальні послуги (91,5%) і зі зростанням цін на основні харчові продукти (90,6%). Разом з цим, зі зниженням зарплат або пенсій стикалися 35,4% респондентів, а з повною або частковою втратою місця роботи - 31,9%.

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