Інфляція в Україні різко прискорилася: що подорожчало в травні

Споживчі ціни в Україні в травні 2021 року у порівнянні з квітнем зросли на 1,3%. З початку 2021 року зростання цін склало 6,1%.

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до травня 2020 року) інфляція прискорилася до 9,5% (з 8,4% у квітні).

Продукти харчування в Україні за травень подорожчали на 1,8%. Найбільше подорожчали: фрукти - на 14,5%, соняшникова олія - на 6,8%, м'ясо і м'ясо - продукти - на 1,8%. Водночас яйця подешевшали на 17,5%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,7%, на одяг і взуття - впали на 0,6%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 3,9%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 0,5%, Охорона здоров'я подорожчала на 0,5%, транспорт подорожчав на 0,7%, ціни на зв'язок зросли на 2,2%, на відпочинок і культуру знизилися на 0,8%, освіта подорожчала на 0,2%, ресторани і готелі подорожчали - без змін.