НБУ назвав причини сплеску інфляції в Україні

У травні 2021 року споживча інфляція в Україні в річному вимірі прискорилася до 9,5%, у місячному вимірі ціни зросли на 1,3%. Інфляція виявилася вищою, ніж прогноз Національного банку України.

Про це йдеться в коментарі НБУ .

Як зазначається в повідомленні, прискорення інфляції "пов’язано передусім із високоволатильними компонентами споживчого набору, зокрема суттєвішим подорожчанням природного газу та соняшникової олії".

За даними НБУ, збільшилися темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари (до 11,2% р/р) передусім через подальше підвищення світових цін на продукти харчування. Зокрема прискорилося подорожчання соняшникової олії та продуктів її переробки. Збільшення виробничих витрат на сировину та енергію спричинило підвищення ціни на хліб, макаронні, кондитерські вироби та м’ясні продукти. Зростання показника також підтримувалося сталим споживчим попитом.

Підвищення вартості послуг прискорилося (до 8% р/р). Швидше дорожчали послуги закладів громадського харчування, культури та відпочинку, оренди, утримання та ремонту житла, а також курси іноземних мов та мобільний зв'язок. Вартість водійських курсів та обслуговування автомобілів продовжувала зростати, реагуючи на високий попит, а послуг таксі - через підвищення ціни на паливо, зазначили в НБУ.

Унаслідок сталого споживчого попиту прискорилося зростання цін на непродовольчі товари (до 1,4% р/р).

Також збільшилися темпи зростання адміністративно регульованих цін (до 17,3% р/р).

"Вартість природного газу для населення стрімко збільшилася через підвищення світових цін та низьку базу порівняння. Прискорилося також подорожчання транспортних послуг передусім через збільшення витрат на паливо та оплату праці. Водночас унаслідок посилення конкуренції з боку електронних сигарет (ТВЕНів) сповільнилося підвищення цін на тютюнові вироби", - зазначили в НБУ.

Крім того, зростання вартості палива прискорилося (до 37,4% р/р). За даними НБУ, це пов’язано з підвищенням світових цін на нафту та зі збереженням високого попиту з боку населення.

"Упродовж найближчих місяців інфляційний тиск зберігатиметься передусім через високі світові ціни, зокрема на енергоносії та продовольчі товари", - йдеться в коментарі НБУ.