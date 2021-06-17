НБУ прогнозує поступове уповільнення інфляції: що стане причиною

Національний банк України очікує на сповільнення інфляції восени 2021 року. Цьому сприятиме поступове вичерпання ефекту низької бази порівняння, кращі врожаї та стабілізуючий вплив монетарної політики.

Про це сказав голова НБУ Кирило Шевченко на брифінгу, який транслювався на Youtube .

"Інфляція почне сповільнюватися вже восени цього року та повернеться до цілі 5% у першому півріччі наступного", - сказав він.

Як зазначив Шевченко, цьому сприятимуть нормалізація цін на світових товарних ринках, а також надходження на ринки нового більшого врожаю. Стриманіша монетарна політика НБУ має заспокоїти інфляційні очікування та послабити фундаментальний інфляційний тиск на горизонті впливу (9-18 місяців), у тому числі через валютний канал.

Шевченко нагадав, що у травні 2021 року інфляція зросла до 9,5% у річному вимірі та перевищила прогноз Національного банку.

"Проте ознаки прискорення фундаментального інфляційного тиску понад прогноз наразі не спостерігаються. Інфляційні очікування бізнесу та населення, хоч і лишалися підвищеними, але стабілізувалися в останні місяці", - додав він.