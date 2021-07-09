Инфляция в июне осталась на уровне 9,5%: как изменились цены

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июне снизились на 0,1%. Больше всего (на 16,0%) подешевели яйца. На 2,8-0,4% снизились цены на фрукты, овощи, молоко, сало, свинину. В то же время на 3,4-0,4% подорожали подсолнечное масло, рыба и продукты из рыбы, рис, макаронные изделия, мясо птицы, безалкогольные напитки, сыры, продукты переработки зерновых, говядина, масло, сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,0%, в том числе на табачные изделия - на 1,2%, алкогольные напитки - на 0,7%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошел в основном за счет повышения платы за содержание домов и придомовых территорий на 1,0%, природный газ - на 0,7%.

Цены на транспорт выросли на 1,0% в первую очередь за счет подорожания проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 5,3% и 2,4% соответственно.