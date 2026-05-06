Война в Украине

Индонезия первой купила турецкие дроны-истребители с украинским двигателем

23:59 06.05.2026 Ср
3 мин
Джакарта заказала 12 больших беспилотников Kizilelma (Красное яблоко) с двигателем Украины
aimg Филипп Бойко
Фото: дрон-перехватчик Kizilelma (Скриншот)

Индонезия стала первой страной в мире, которая официально заказала новейшие турецкие беспилотные истребители Kizilelma с украинским двигателем. Официальное соглашение стороны заключили во время международной выставки SAHA 2026, проходящей в Стамбуле.

Джакарта заказала сразу 12 единиц ударных дронов. Также документ предусматривает опцион на покупку еще четырех бортов в будущем. Договоренность подписали представители турецкой Baykar и индонезийской компании PT Republik Aero Dirgantara.

Первые беспилотники должны прибыть в Индонезию в 2028 году. Однако соглашение не ограничивается только импортом и стороны уже договорились о локализации. В Индонезии планируют создать собственное производство. Также там появится центр для ремонта и технического обслуживания истребителей.

Для чего Индонезии дроны-истребители

Новые дроны нужны Индонезии для флота. Они войдут в состав авиационного крыла авианосца Giuseppe Garibaldi - этот корабль Джакарте подарила Италия.

Корабль ранее работал с самолетами вертикального взлета и посадки. В 2024 году его вывели из состава флота, а весной 2025 года окончательно передали Индонезии.

Теперь судно модернизируют специально под беспилотную авиацию и Kizilelma идеально подходит для таких задач. Похожий подход использует и Турция на своем флагмане TCG Anadolu.

Украинское "сердце" Kizilelma

Для Украины этот контракт имеет особое значение. Серийные истребители Kızılelma оснащают украинскими двигателями АI-322Ф, которые разработало и производит государственное предприятие Ивченко-Прогресс.

Эти двигатели значительно мощнее предыдущих образцов. Ранее на прототипах испытали АИ-25ТЛТ, но впоследствии выбрали более эффективный вариант. Первый дрон с новым украинским двигателем успешно поднялся в небо в мае 2025 года.

Боевые возможности Kizilelma

Это не просто дрон, а полноценный истребитель без пилота. Он уже выполняет групповые автономные полеты. Система работает без вмешательства оператора во время маневров.

Беспилотник поражает цели как на земле, так и в воздухе.

Среди основных возможностей:

  • ракеты воздух-воздух Gökdoğan;
  • дальность поражения целей до 100 километров;
  • способность работать в условиях радиоэлектронной борьбы;
  • высокая маневренность на больших скоростях.

Baykar продолжает расширять границы технологий. Теперь турецко-украинские разработки будут защищать небо и морские границы в Юго-Восточной Азии.

Что еще известно об украинском ВПК

Украинские дроны и ракеты "Фламинго" успешно атаковали завод "ВНИИР-Прогресс" находится на расстоянии около 1000 км от границы Украины. Завод производит компоненты для "Шахедов", а также ракет "Искандер-М" и "Калибр".

Также мы писали, что компания Fire Point, производитель крылатой ракеты "Фламинго", находится на завершающей стадии разработки двух сверхзвуковых баллистических ракет - FP-7 и FP-9.

А еще Украина планирует создавать Космические Силы ВСУ, чтобы легализовать деятельность армии на высотах более 100 км, где ПВО не имеет полномочий и технических возможностей сбивать частично орбитальные ракеты.

