Россия вынуждена резко увеличить поставки нефти в Азию с большими скидками, - эксперты

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию ".

По данным ИЧСИ, с 1 по 20 марта экспорт сырой нефти в страны ЕС и другие страны, которые ввели ограничения, составлял около 476,5 тыс. тонн, это вдвое меньше, чем за февраль. Весь объем был доставлен на рейдовую перевалку в Лаконском заливе (Греция). Исходя из этого, эксперты делают предположение, что экспорт нефти в ЕС действительно будет сокращаться.

А вот с 1 по 15 марта объем экспорта российской сырой нефти через порты Черного моря составил 3,13 млн тонн.

"Это абсолютный рекорд - рост на 41,8% или на 783,3 тыс. тонн по отношению к февралю 2023 года. Это произошло за счет резкого увеличения экспорта в Китай. Если в феврале 2023 года Китай импортировал 159,2 тыс. тонны "черноморской" нефти, то за 15 дней марта - 806,8 тыс. тонн. А за предыдущие 11 месяцев наибольший объем в месяц составлял всего 309,2 тыс. тонн", - заявил в комментарии РБК-Украина руководитель мониторинговой группы ИЧСИ Андрей Клименко.

По данным института, в 2-3 раза увеличился и экспорт российской нефти в Малайзию и Сингапур.

"То есть экспорт в страны ЕС+ исчезает, а экспорт в другие страны уже не просто компенсирует его, а может и значительно превысить прежние общие показатели только за счет "азиатского" направления", - отметил Клименко.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко тоже отмечает рост экспорта российской нефти в Азию. По его подсчетам, с начала 2023 года Китай увеличил закупку нефти в РФ почти до 2 млн баррелей (1 барр=136,4 кг) в сутки или почти на 30%. В то же время поставки нефти в Индию выросли более чем в 8 раз.

"Однако само по себе это не означает нарушения санкций. Прежде всего, следует отметить, что во-первых, ни Индия, ни Китай не применяли эмбарго по отношению к российской нефти, а во-вторых, они покупают нефть по цене значительно ниже установленного G7 и ЕС прайс-кэпа в 60 долларов/баррель", – отмечает Омельченко.

Покупатели российской нефти увеличивают закупки именно из-за того, что она продается со значительной скидкой под влиянием санкций. "Впоследствии импортеры российской нефти перерабатывают ее и полученные нефтепродукты поставляют на мировые рынки, в том числе и в Европу, получая при этом очень хорошие прибыли. Ничего кроме бизнеса", - говорит Омельченко. Но эта схема является легальной, поскольку нефтепродукты производимые из российской нефти в третьих странах, уже не считаются российскими, отметил он.

При этом информация от нефтяного агентства Argus об увеличении цены реализации нефти в марте вызывает обеспокоенность, отметил Омельченко. "Но этот рост цены может быть вызван перепродажей трейдерами с большей маржой, поэтому в действительности не факт, что российский бюджет стал получать больше денег", - предположил эксперт.