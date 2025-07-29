Страны Персидского залива быстро заменят российскую нефть после санкций Трампа, - Reuters

Три страны Персидского залива обладают избыточными мощностями по добыче нефти. За пару месяцев они смогут заместить российское сырье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается в публикации, в июне Россия экспортировала 4,7 млн баррелей сырой нефти в день, что составляет около 4,5% мирового спроса, а также 2,5 млн баррелей нефтепродуктов в день.



По данным Международного энергетического агентства, ожидается, что мировой спрос на нефть вырастет на 700 тысяч баррелей в сутки в 2025 году, что является самым низким показателем с 2009 года, в то время как прогнозируется резкий рост поставок на 2,1 млн баррелей в сутки до 105,1 млн баррелей в сутки в этом году.

Рост предложения в последние месяцы был обусловлен главным образом увеличением добычи нефтедобывающей группой ОПЕК+, возглавляемой Саудовской Аравией. В апреле группа начала сокращать добычу на 2,2 млн баррелей в сутки и увеличила квоту на добычу для Объединенных Арабских Эмиратов на 300 тысяч баррелей в сутки.

Рост добычи ОПЕК+, естественно, привел к сокращению резервных производственных мощностей группы, однако по состоянию на июнь Саудовская Аравия все еще располагала 2,3 млн баррелей в сутки добычи, которые она может ввести в эксплуатацию в течение 90 дней, в то время как ОАЭ и Кувейт располагали резервными мощностями в размере 900 тысяч и 600 тысяч баррелей в сутки соответственно.

"Это означает, что три производителя Персидского залива могут относительно быстро нарастить объемы добычи в случае внезапного перебоя с поставками", - говорится в материале.

Покупатели российской нефти

Один из ключевых потребителей России, Индия, крупнейший импортер российской нефти, доставленной морем в июне с объемом 1,5 млн баррелей в сутки, в настоящее время ведет напряженные торговые переговоры с Соединенными Штатами.

Поэтому Нью-Дели вряд ли захочет обострять торговую напряженность с Вашингтоном и, следовательно, может отойти от Москвы в пользу новых, хотя, несомненно, более дорогих, источников энергии, пишет Reuters.

С другой стороны, Китай, который в июне импортировал около 2 млн баррелей российской нефти в сутки по трубопроводу и морем, вряд ли изменит свои модели закупок, поскольку он уже сталкивается с несколькими уровнями американских пошлин и считает свои связи с Москвой стратегическими, считают в агентстве.

Однако финансы Кремля все равно окажутся под ударом, даже если Индия прекратит закупать российскую нефть, поскольку Китай, скорее всего, сможет покупать ее еще дешевле, говорится в публикации.

