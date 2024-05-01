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Наемники из Непала массово дезертируют из российской оккупационной армии, - ГУР

Украина, Среда 01 мая 2024 13:54
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Наемники из Непала массово дезертируют из российской оккупационной армии, - ГУР Фото:наемники из Непала массово дезертируют из армии РФ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Наемники из Непала, прибывшие воевать против Украины в рядах российской армии, массово дезертируют. При этом российские командиры ищут неуклюжие оправдания для своего руководства, объясняя данную ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.

Бегство наемников из Непала, закрепленных за воинской частью 29328 ВС РФ, вызвано огромными потерями в "мясных штурмах", жестоким отношением московитских полевых командиров, включая внесудебные казни за отказ от исполнения приказов идти на верную смерть, ", - объясняют в разведке.

Отмечается, что группы российских захватчиков проводят активные поиски беглецов по оккупированным украинским населенным пунктам, в частности в Луганской области, но, как правило, результатов этот процесс не дает.

Неудачные объяснения командиров РФ

В ГУР отмечают, что предводители российской мотострелковой воинской части в рапортах и докладах "наверх" объясняют дезертирство непальцев ерундой о вероятном "отбытии в родную страну из-за землетрясения".

"Впрочем, попасть из оккупированной Луганщины обратно в Непал самостоятельно - дело не слишком легкое. К тому же за участие в боевых действиях против Украины в составе российской армии гражданам Непала в их государстве может грозить привлечение к ответственности", - говорится в сообщении.

Фото: материалы о дезертирстве непальских наемников, воевавших в составе войск РФ (t.me/DIUkraine)

Наемники из Непала в армии РФ

Как сообщалось ранее, около 2000 непальских мужчин были завербованы Россией для участия в войне против Украины. Еще в начале марта было известно, что многие пытаются вернуться назад из-за невыносимых условий в рядах оккупантов.

Также о привлечении наемников из Кубы и Непала сообщали в Центре национального сопротивления. Россияне свозят боевиков на оккупированные территории Украины, где те проходят подготовку под руководством "вагнеровцев".

Отметим, что в начале января Непал прекратил выдачу разрешений своим гражданам на работу в России и Украине.

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