Наемники из Непала массово дезертируют из российской оккупационной армии, - ГУР

Наемники из Непала, прибывшие воевать против Украины в рядах российской армии, массово дезертируют. При этом российские командиры ищут неуклюжие оправдания для своего руководства, объясняя данную ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.

Бегство наемников из Непала, закрепленных за воинской частью 29328 ВС РФ, вызвано огромными потерями в "мясных штурмах", жестоким отношением московитских полевых командиров, включая внесудебные казни за отказ от исполнения приказов идти на верную смерть, ", - объясняют в разведке.

Отмечается, что группы российских захватчиков проводят активные поиски беглецов по оккупированным украинским населенным пунктам, в частности в Луганской области, но, как правило, результатов этот процесс не дает.

Неудачные объяснения командиров РФ

В ГУР отмечают, что предводители российской мотострелковой воинской части в рапортах и докладах "наверх" объясняют дезертирство непальцев ерундой о вероятном "отбытии в родную страну из-за землетрясения".

"Впрочем, попасть из оккупированной Луганщины обратно в Непал самостоятельно - дело не слишком легкое. К тому же за участие в боевых действиях против Украины в составе российской армии гражданам Непала в их государстве может грозить привлечение к ответственности", - говорится в сообщении.