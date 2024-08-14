Моди посетит Польшу перед визитом в Украину: в СМИ узнали дату

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Польшу и Украину в период с 21 по 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times .

Отмечается, что это будет первый визит премьер-министра Индии в Польшу за последние 40 лет.

Как пишет The Print, глава индийского правительства совершит однодневный визит в Варшаву 21 августа. В Польше он встретится с лидером страны Анджеем Дудой и польским коллегой Дональдом Туском.

Визит Моди в Украину

Как писало Wionews, Моди посетит Украину, вероятно, во второй половине августа. Тогда же ожидалось, что визит состоится 23 числа.

Еще в начале 2024-го президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Моди и пригласил его посетить Украину. Также стоит добавить, что это будет первый визит премьера с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

В начале июля Моди посещал Россию, где встретился с диктатором Владимиром Путиным. Зеленский, после вражеского обстрела "Охматдета", назвал приезд премьера в страну-террориста "разрушительным ударом по мирным усилиям". После этого Индия вызвала посла Украины.