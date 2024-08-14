ua en ru
Ср, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Моди посетит Польшу перед визитом в Украину: в СМИ узнали дату

Среда 14 августа 2024 11:57
UA EN RU
Моди посетит Польшу перед визитом в Украину: в СМИ узнали дату Фото: Нарендра Моди, премьер-министр Индии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Польшу и Украину в период с 21 по 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times.

Отмечается, что это будет первый визит премьер-министра Индии в Польшу за последние 40 лет.

Как пишет The Print, глава индийского правительства совершит однодневный визит в Варшаву 21 августа. В Польше он встретится с лидером страны Анджеем Дудой и польским коллегой Дональдом Туском.

Визит Моди в Украину

Как писало Wionews, Моди посетит Украину, вероятно, во второй половине августа. Тогда же ожидалось, что визит состоится 23 числа.

Еще в начале 2024-го президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Моди и пригласил его посетить Украину. Также стоит добавить, что это будет первый визит премьера с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

В начале июля Моди посещал Россию, где встретился с диктатором Владимиром Путиным. Зеленский, после вражеского обстрела "Охматдета", назвал приезд премьера в страну-террориста "разрушительным ударом по мирным усилиям". После этого Индия вызвала посла Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индия Польша
NEWS
Сколько ВСУ смогут удерживать позиции в Курской области и от чего это зависит: мнение эксперта
Сколько ВСУ смогут удерживать позиции в Курской области и от чего это зависит: мнение эксперта
DAILY
Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия