В Индии расследуют историю лиц, которых заставили воевать в Украине

07:17 25.04.2026 Сб
Правительство Индии заявило, что большинство индийцев пошли в армию РФ добровольно
aimg Екатерина Коваль
В Индии расследуют историю лиц, которых заставили воевать в Украине Фото: военный из Индии (Getty Images)

Центральное правительство Индии сообщило Верховному суду, что десять индийских граждан погибли, воюя в войне России против Украины в составе российских вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на India Today.

Показания правительства

Дополнительный генеральный солиситор Айшварья Бхати сообщила суду, что из 26 человек, упомянутых в иске, 10, к сожалению, погибли.

По ее словам, Министерство иностранных дел поддерживает контакты с семьями погибших и применяет многостороннюю процедуру для решения проблемы.

Правительство подчеркнуло, что хотя некоторые из этих лиц могли быть введены в заблуждение агентами, большинство индийцев вступили в российскую армию добровольно, подписав контракты.

Позиция родственников

Семьи 26 индийцев подали в Верховный суд иск, утверждая, что их родственники были обманом и принуждением вынуждены воевать после того, как уехали в Россию в поисках работы.

Адвокат истцов заявил, что МИД не общался с семьями, несмотря на 120 обращений за последние месяцы.

Главный судья отметил, что дело требует тактического подхода. Бхати отрицала, что министерство регулярно контактирует с семьями, и добавила, что правительство пытается вернуть тела погибших, но сталкивается с трудностями из-за отсутствия сотрудничества со стороны некоторых семей.

Дальнейшие шаги

Верховный суд обязал Министерство иностранных дел подать подробный отчет о принятых мерах.

Вербовка иностранцев для участия в войне против Украины приобрела системный характер. 23 апреля на Харьковщине ликвидировали группу граждан Кении, которых Россия завербовала для участия в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что РФ завербовала более тысячи кенийцев, используя туристические визы и обещания высоких зарплат. Также в Донецкой области был ликвидирован наемник из Филиппин.

Россия активизировала вербовку граждан стран Африки и Латинской Америки.

Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр
Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр
