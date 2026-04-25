ua en ru
Сб, 25 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обмін полоненими Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В Індії розслідують історію осіб, яких змусили воювати в Україні

07:17 25.04.2026 Сб
2 хв
Уряд Індії заявив, що більшість індійців пішли в армію РФ добровільно
aimg Катерина Коваль
В Індії розслідують історію осіб, яких змусили воювати в Україні Фото: військовий з Індії (Getty Images)

Центральний уряд Індії повідомив Верховному суду, що десять індійських громадян загинули, воюючи у війні Росії проти України в складі російських збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на India Today.

Свідчення уряду

Додатковий генеральний соліситор Айшвар'я Бхаті повідомила суду, що з 26 осіб, згаданих у позові, 10, на жаль, загинули.

За її словами, Міністерство закордонних справ підтримує контакти з родинами загиблих і застосовує багатосторонню процедуру для розв'язання проблеми.

Уряд наголосив, що хоча деякі з цих осіб могли бути введені в оману агентами, більшість індійців вступили до російської армії добровільно, підписавши контракти.

Позиція родичів

Сім’ї 26 індійців подали до Верховного суду позов, стверджуючи, що їхні родичів були обманом і примусом змушені воювати після того, як поїхали до Росії в пошуках роботи.

Адвокат позивачів заявив, що МЗС не спілкувалося з родинами, попри 120 звернень за останні місяці.

Головний суддя зазначив, що справа потребує тактичного підходу. Бхаті заперечила, що міністерство регулярно контактує з родинами, і додала, що уряд намагається повернути тіла загиблих, але стикається з труднощами через відсутність співпраці з боку деяких сімей.

Подальші кроки

Верховний суд зобов’язав Міністерство закордонних справ подати детальний звіт про вжиті заходи.

Вербування іноземців для участі у війні проти України набуло системного характеру. 23 квітня на Харківщині ліквідували групу громадян Кенії, яких Росія завербувала для участі в бойових діях.

Раніше повідомлялося, що РФ завербувала понад тисячу кенійців, використовуючи туристичні візи та обіцянки високих зарплат. Також на Донеччині було ліквідовано найманця з Філіппін.

Росія активізувала вербування громадян країн Африки та Латинської Америки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Індія Війна в Україні
Новини
Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
Аналітика
