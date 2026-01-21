RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

В Индии рекордно упала нацвалюта из-за США и иностранных инвесторов, - Bloomberg

Иллюстративное фото: индийская рупия (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Индии национальная валюта упала до рекордного уровня из-за задержки торгового соглашения с США и масштабного оттока иностранных средств за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Рекордное падение курса индийской рупии - на 0,4% до 91,3350 рупии за доллар - связано с задержкой торгового соглашения с США. Задержка ухудшила настроения инвесторов и привела к масштабному оттоку средств из индийских акций за границу.

В целом рупия падает уже шестой день подряд. Индийская валюта демонстрирует худшие показатели среди всех валют стран Азии.

"Рупия страдает от глобальной неопределенности, вызванной геополитическими событиями, а также от таких своеобразных вопросов, как торговое соглашение с США и отток капитала", - пояснил изданию ведущий экономист Emkay Global Financial Services Ltd Мадхави Арора.

При этом с начала января иностранные инвесторы вывели из индийских акций 2,7 миллиарда долларов, тогда как за весь 2025 год - примерно 19 миллиардов. Инвесторов пугают задержки с заключением торгового соглашения с США и американская пошлина в 50% на индийские товары, которая сильно ударила по экспортерам.

Ситуация настолько плоха, что на последних сессиях Резервный банк Индии вынужден был вмешаться и продавать доллары, чтобы поддержать рупию. Но он способен только смягчить последствия, а не компенсировать темпы падения нацвалюты.

 

Напомним, государственная нефтеперерабатывающая компания Индии Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd изучает возможность закупки венесуэльской нефти после прекращения импорта российского сырья из-за западных санкций.

В целом сейчас Индия постепенно уменьшает объемы закупок российской сырой нефти из-за опасений вторичных санкций со стороны США, и постепенно ищет альтернативные рынки. Поэтому в море массово накапливаются танкеры с российской нефтью.

ИндияСоединенные Штаты Америки